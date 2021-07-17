Beyazgül saha çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile birlikte Harran ilçe kırsalında yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçelerde yol yapım atağını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçenin tamamında program dahilinde alt yapısı tamamlanan yolları asfaltla buluşturuyor.

Tarihi Harran ilçesinde devam eden Meydankapı grup yolu ile asfalt çalışmalarının tamamlandığı Harran Balkat, Buldum ve Kılıçlı grup yollarında incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül “Meydankapı grup yolumuzun alt yapısı tamamlandı. Üst yapısı için de başlatmış olduğumuz çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Buraya baktığımız zaman tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıyoruz bu yolları vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yol yapım çalışmalarını incelemelerinin arından ŞUSKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret eden Başkan Beyazgül yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı.

ŞUSKİ tarafından yedek parça üretim alanını da inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Daha önce bazı yedek parçalar dışarıdan 3 bin Euro gibi yüksek ücretlerle ithal edilirken şimdi ekiplerimiz tarafından bin 500 TL’ye imal ediliyor. Bu çalışmayla maliyeti düşürerek yedek parçaya daha kolay ulaşmış oluyoruz. Kendi tesislerimizde de bu yedek parçaları kullanmaya başladık. Bu üretimi ticari anlamda geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.