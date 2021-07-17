Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı

Beşar Esad yedi yıl için daha yemin etti

Şanlıurfa´nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç Sanayi Sitesindeki bir tamirhanede meydana geldi. İş yerine tamir için getirilen otomobilin LPG deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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