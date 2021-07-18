Akıma kapılan işçi ağır yaralandı

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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Külünçe Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin elektrik tesisatını döşeyen 30 yaşındaki yabancı uyruklu E.A., akıma kapıldı. Yaralanan işçi, araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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