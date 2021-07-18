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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyazgül hafta sonunu Bozova’da geçirdi

İHA

Başkan Beyazgül hafta sonunu Bozova’da geçirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Halkla iç içe olmayı, talep ve önerileri birinci ağızdan dinlemeyi sürdüren Başkan Beyazgül Hafta sonunu Fırat’ın serin suyuna ve Güneydoğu’nun bereketli tarım topraklarına sahip Bozova ilçesinde geçirdi.
20,4’lük yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır sözü ışığında gençlik merkezleri açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bozova Gençlik Merkezindeki gençlerin kendilerini yetiştirmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Hizmete sunulan Bozova Kadın Destek Merkezi ile de Bozovalı kadınların ev ekonomilerine destek olmalarının önü açılıyor.
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe halkına kazandırılan Bozova Kadın Destek Merkezi ve Bozova Gençlik Merkezindeki kurslardan faydalanan kursiyerleri ziyaret etti.
Bozova halkı mutluysa biz de mutluyuz
Bozova ilçe kırsalında tamamlanan sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Beyazgül ”İlçe Başkanımız meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızla birlikte Bozova ilçemizdeyiz. Hacılar, Şeyhler, Umut, Kızlar Uzunburç, Tosun, Şanlıavşar grup yolunda yürüttüğümüz asfalt çalışmalarını tamamladık. Bozova ilçemizdeki yol sorununu çözdüğümüz için teşekkür ettiler bizlere Bozova halkı mutluysa biz de mutluyuz. Tamamlanan yolların ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
İlçem ve köylüm adına teşekkür ediyorum
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise 30 kilometrelik bir grup yolumuz olan Hacılar, Şeyhler, Umut, Kızlar Uzunburç, Tosun, Şanlıavşar yollarımızın asfalt çalışmalarını yaparak ilçemize kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçem ve köylüm adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Beyazgül ev ziyaretleri geleneğini sürdürüyor
Başkan Beyazgül her hafta sonu olduğu gibi Bozova ilçesinde de ev ziyaretlerini aksatmadı. Vatandaşların evlerine misafir olarak onlarla sohbet edip dertleriyle dertlenen Başkan Beyazgül eksiklerinin bayram öncesinde giderilmesi noktasında ilgili daire başkanlarına ve birim müdürlerine talimat vererek her zaman yanınızdayız mesajı verdi.

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