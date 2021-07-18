Boşanma davasında ölen avukat ve kardeşi defnedildi

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı. Ö.A., boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi avukat İsa Alkan ile tartışmaya başladı. Ö.A., tartışmanın büyümesi ile yanındaki tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden M.A. gözaltına alınırken, Ö.A.'nın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Kardeşler defnedildi

Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Alkan kardeşler, Harran ilçesine bağlı Parapara Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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