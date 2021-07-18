Sulama kanalında boğuldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da, serinlemek için DSİ´ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel (18) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Karaali mahallesinde meydana geldi. Serinlemek için DSİ´ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşları Yüksel´in kaybolduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine gelen dalgıç polisler tarafından kanalda yapılan aramada Zeyat Yüksel´in cansız bedenine ulaşıldı. Yüksel´in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-18 19:19:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.