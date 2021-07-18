Sulama kanalında boğuldu

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da, serinlemek için DSİ´ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel (18) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karaali mahallesinde meydana geldi. Serinlemek için DSİ´ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşları Yüksel´in kaybolduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine gelen dalgıç polisler tarafından kanalda yapılan aramada Zeyat Yüksel´in cansız bedenine ulaşıldı. Yüksel´in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-07-18 19:19:37



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