Eyyübiye kurban bayramına hazır

Eyyübiye Belediyesi kurduğu özel ekiple Kurban Bayramında vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yürütecek.

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürütecekleri çalışmalarla vatandaşlara hijyenik ortam sunulması hedefleniyor. Toplam 380 personelin görev aldığı bir ekip kuran belediye, çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Vatandaşların rahat ulaşabilecekleri 7 kesim ve 4 satış yeri belirleyen belediye, bayramın birinci günü 380 personel ile sahada olacak. Bayramın diğer günleri ise personelin yarısı izinli olacak şekilde sahada çalışmalar yürütülecek. Ekipler 10 traktör, 4 kepçe, 2 adet vinç, 10 adet damperli kamyon, 10 arazöz, 50 adet çöp toplama aracı ile vatandaşlara hizmet verilecek. Kurban kesen vatandaşların daha rahat ortamda kurbanlarını evlerine götürebilmeleri amacıyla 6 ton poşet dağıtılacak. Sabah namazı sonrası cami çıkışlarında ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılacak olan poşetlerle vatandaşların hijyenik ortamda kesilen kurbanları evlerine götürmeleri sağlanacak. Yine ekipler tarafından belirlenen kesim alanlarına 40 adet kurban askılığı takılacak. Kurban Bayramında ayrıca kesim yerlerinde Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı birer zabıta memuru da görevlendirilecek.

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