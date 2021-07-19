Mesleğini bayramdan bayrama sürdürüyor Tablada mangal ve şiş satarak aile geçimini sağlıyor

Kurban Bayramına saatler kala mangal ve kebap şiş satışları arttı. Tabla üzerine mangal, ızgara, kebap şişleri, bıçak ve satır satışı yaparak baba mesleğini sürdüren 6 çocuk babası aile geçimini sağlıyor.

Kurban Bayramına saatler kala ciğer kebabının başkenti olan Şanlıurfa’da kebaplık şiş satışları arttı. 53 yaşındaki 6 çocuk babası Hacı Gül, tabla üzerinde mangal, ızgara, kebap şişleri, bıçak ve satır satışı yaparak ailesine katkı sağlıyor. Baba mesleğini sürdürdüğünü belirten Gül, sokak sokak, cadde cadde gezerek, ellerindeki malzemeyi sıcak havaya rağmen satmaya çalışıyor.



Bayramdan bayrama şiş satışı yapıyor

Sadece bayramdan bayrama çalıştığını belirten seyyar satıcı Hacı Gül, “Kurban Bayramı yaklaşıyor, vatandaşlar benden mangal alıyorlar, şiş alıyorlar, bıçak alıyorlar. Bazıları piknik yapmak için tatile götürüyorlar. Fiyatlar 3 liradan başlıyor 70 liraya kadar ürün var. Ben baba mesleğini yapıyorum. Çok fazla iş yapamıyorum ama bayramdan bayrama iş yapıyorum. Bayram bittikten sonra Şanlıurfa’daki aş evinden bizim çocuklar gidip yemek alıyor. Yaşım 53'tür. 6 tane çocuğum var. Bu benim baba mesleğim. Ben 6 çocuğuma bu şekilde bakıyorum. 4 çocuğum evli ve aynı evde gelin de var. Bu şekilde ben geçimimi bunlarla sağlıyorum. Kurban Bayramı bitince de işim bitiyor” ifadelerini kullandı.

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