Şanlıurfa’da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa Adıyaman karayolunun Tülmen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EC 4053 plakalı Ford marka hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak fıstık bahçesinde durabilen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerine itfaiye ve jandarma ekipleri de yardım etti. Sedyelerle şarampolden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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