Şanlıurfa'da hafif ticari araç, şarampole devrildi: 8 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan, 4´ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde SiverekÇermik yolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Şükrü Çetindağ, yönetimindeki 63 N 3512 plakalı hafif ticari araçla iddiaya göre, yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, şarampolde ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf Çetidağ (8), Mahir Çetindağ (6), Gül Çatindağ, Kısmet Çetindağ ile Muhammed Said Çınar (3), Miran Çınar (5) ve Kıymet Çınar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-07-19 15:12:02



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