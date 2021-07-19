Fırat Nehri'nde ceset bulundu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Birecik'te meydana geldi. Fırat Nehri´ndeki sulama kanalının ızgara tellerine takılı cesedi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için su altı dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polislerin halatla kanaldan çıkardığı ve üzerinde kimlik bulunmayan erkeğe ait ceset, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-19 15:22:50
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