Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

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Şanlıurfa’da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında Kuran okudu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı. Kur’anı Kerim’in ve Fatihaların okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekerleri bırakıldı. Mezarlık ziyaretleri sürüyor.

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