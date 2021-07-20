Kurbanlar kesildi ilk etler pişmeye başladı Kurbanlıklardan alınan etlerden ilk tercih sac kızartması

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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Kurbanlar kesilirken, kurbanlardan alınan ilk etler pişmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Kurbanlar kesilirken, kurbanlardan alınan ilk etler de pişmeye başladı. Kurbanlıklardan alınan ilk etler geleneksel olarak ateş üzerine konulan sacda kızartılıyor.

Köyde kurbanlık etlerini pişiren vatandaşlar, "Siverek'te geleneksel bir adetimizdir. İlk Kurbanlar kesildikten sonra ilk etler saca vurulur ve ailece yenilir" dedi.

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