Şanlıurfa´da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da, kesime hazırlanırken sahiplerinin ellerinden kaçan 2 boğa, zor anlar yaşattı. Hayvanlar, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Kentte Kurban Bayramı´nın ilk günü vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için kesim yerlerinin yolunu tuttu. Kentin farklı noktalarında kesime götürülen 2 büyükbaş hayvan, sahiplerinin ellerinden kaçtı. Hayvanları yakalamak için kilometrelerce peşlerinden koşan sahipleri, başarılı olamayınca Haliliye Belediyesi´nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen kurban yakalama timi hayvanları uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Yakalanan kurbanlıklar sahipleri tarafından kesim alanına götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-20 11:52:44
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