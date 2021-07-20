Şanlıurfa´da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da, kesime hazırlanırken sahiplerinin ellerinden kaçan 2 boğa, zor anlar yaşattı. Hayvanlar, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Kentte Kurban Bayramı´nın ilk günü vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için kesim yerlerinin yolunu tuttu. Kentin farklı noktalarında kesime götürülen 2 büyükbaş hayvan, sahiplerinin ellerinden kaçtı. Hayvanları yakalamak için kilometrelerce peşlerinden koşan sahipleri, başarılı olamayınca Haliliye Belediyesi´nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen kurban yakalama timi hayvanları uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Yakalanan kurbanlıklar sahipleri tarafından kesim alanına götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-07-20 11:52:44



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