Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. V.M.'nin kullandığı 16 Y 5415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü V.M. ile araçta bulunan A.S.M., A.R.S, S.M.R. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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