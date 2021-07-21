Kurbanlık hayvan kesim yerlerinde yoğun temizlik mesaisi

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle belirlenen kesim yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla ilaçlı suyla temizlik çalışması yapıp, dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 430 personeliyle Kurban Bayramı nedeniyle hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde pis koku ve kötü görüntünün önüne geçmek için gündüz ve gece vardiyasıyla çalışmalarını yürüten temizlik ekipleri, belirlenen kurbanlık hayvan kesim alanlarında ilaçlı suyla yıkama yaptı. Sürekli olarak gül suyu sıkılan kesim alanlarında vatandaşların hayvan atıklarını da yere atmaması için ekipler, poşet dağıttı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 92 adet temizlik aracı, 5 kepçe, 9 traktör ve 8 kamyonla bayram boyunca sahada olacaklarını, kesim alanları da bayram boyunca düzenli olarak temizlenmeye devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.