Kurbanlık kesim alanları dezenfekte edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yapılan alanlarda başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle kesim yapılan alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gece saatlerine kadar devam ediyor. Kent genelinde kurbanlık hayvan kalıntılarından oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek ve kötü kokuyu önlemek amacıyla vatandaşların sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık kesim alanlarında yapılan kesimlerin ardından alanı, çöp konteynerlerini ve çevreyi detaylı bir şekilde dezenfekte etti.

Karasinek ve sivrisinek gibi vektörlerin oluşumunun önüne geçilmesi ve vatandaşların keyifli bir bayram geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, vatandaşları atıklarını çevrede bırakmama ve çöp konteynerlerine atma konusunda uyardı.

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