Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi Karşıyaka kavşağında meydana geldi. Levent Dağyıkan yönetimindeki 01 LD 555 plakalı otomobil, Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-22 13:52:32
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