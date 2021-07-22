Muhtarlardan Haliliye Belediyesine teşekkür

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde mahalle muhtarları, hayvan kesim alanlarının temizliğinde büyük hassasiyet gösteren belediye ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 430 personeliyle Kurban Bayramı nedeniyle hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde pis koku ve kötü görüntünün önüne geçmek için belirlenen kurban kesim alanlarında ilaçlı suyla yıkama yaptıktan sonra gül suyu sıktı. Ekiplerin çalışmalarını alanda takip eden Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol ve Selahattin Eyyübi Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine kurban bayramındaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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