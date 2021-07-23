Şanlıurfa’da 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti Trafikteki motosikletleri görenler gözlerine inanamadı

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– Şanlıurfa’da seyir halindeki 3 motosiklette 15 kişinin yolculuk etmesi görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Görüntüler Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki 3 motosikletin her birinde çoğu kadın ve çocuklarından oluşan 5'er kişinin yolculuk ettiğini görenler gözlerine inanamadı. Trafikte ilerleyen motosiklettekiler, adeta tehlikeye davetiye çıkarttı. Motosiklet üzerindekilerin düşmemek için birbirlerine sıkıca sarıldıkları gözlendi. Toplam 15 kişinin üzerinde yolculuk ettiği motosikletler daha sonra gözden kayboldu.

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