Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaylarbaşı yolu Önder Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hikmet K. (45) idaresindeki 23 HE 411 plakalı otomobil, içerisinde sürücü Mehmet Emin D.'nin (61) bulunduğu park halindeki 56 KC 118 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile Diyar (10), Medine (32), Yasin (6), Kerim (8), Osman (3) ve Meryem K. (37) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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