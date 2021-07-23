Akıntıya kapılan genç kız boğuldu

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç kız boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yukarı Kalkanlı kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kanalın kenarında dolaşan 19 yaşındaki Berivan Karaçizme, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç kızı görenler kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede gözden kaybolan kız, olay yerine çağrılan ekipler tarafından çıkartıldı. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti.

Ceset otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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