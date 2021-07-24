Bayram dönüşü zincirleme kaza: 8 yaralı

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Şanlıurfa'da bayram dönüşü dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ŞanlıurfaDiyarbakır karayolu Kırbaşı mevkisinde meydana geldi. Sercan B. yönetimindeki 02 AZ 368 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerinden geçen Abdi D. idaresindeki 63 ACS 474 plakalı Fiat marka otomobil ile Zeynel Abidin G. idaresindeki 63 K 7494 plaka Peugeot hafif ticari araç ve 42 AYH 31 plakalı Citroen marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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