Şanlıurfa Valisi Erin’den "aşı olun" çağrısı

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, üçüncü doz korona virüs aşısını yaptırarak, vatandaşlara aşı olma çağrısını yineledi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covıd19 Aşılama Birimine giderek, üçüncü doz korona virüs aşısını yaptıran Vali Abdullah Erin, aşılama biriminin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Aşısını yaptırdıktan sonra hastane bahçesindeki vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara mutlaka aşı olmaları çağrısını yineleyen Vali Erin, özellikle gençleri aşı olmaya yönlendirmelerini rica etti.

Vali Abdullah Erin ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da üçüncü doz korona virüs aşısı oldular.

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