Kazazedelere yardım etmek için duran otomobile, arkadan gelen araçlar çarptı: 11 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da şarampole yuvarlanan araçtaki yaralılara yardım etmek için duran otomobile, arkadan gelen 2 araç çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolunun Kırbaşı mevkisinde meydana geldi. Sercan Batum yönetimindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Bu sırada yaralılara yardım etmek için duran Abdi Düzbayır yönetimindeki 63 ACS 474 plakalı otomobile arkadan gelen Zeynel Abidin Göz yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç çarptı. Aynı yöne giden sürücünün ismi öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 araçtaki 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi bildirildi.
Bu arada kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-24 17:22:27
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