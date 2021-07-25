Araçta kilitli kalan çocuk cam sökülerek çıkartıldı Sıcak havada araçta kilitli kalan çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde oynamak için girdiği araçta kapıları üzerine kapatıp mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, cam sökülerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Evin önünde park halinde bulunan 33 VN 999 plakalı Volkswagen marka aracın içine giren 3 yaşındaki Mehmet Salih Uçak, kapıları üzerine kilitledi. Çocuğu bulamayan yakınları, aracı kontrol ettiklerinde içinde olduğunu gördü. Kapıları açamayan yakınları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklıkta araçtaki çocuğu çıkartmak zamanla yarıştı. Ekipler, kısa bir süre içerisinde aracın arka camını söktü. Camdan içeri giren bir şahıs, çocuğu kucağına alıp açtığı kapıdan dışarı çıkarttı. Çocuğun kurtarılması çevredekilerde büyük bir sevinç yaşattı. Vatandaşlar, çocuğun kurtaran ekiplere alkışlarla karşılık verdi. Annesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.