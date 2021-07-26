Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.
Kurban Bayramı için 618 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti. Bayramı ülkelerinde geçirmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren yeniden gelmeye başladı. Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti.
Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Akçakale Hadi KURT
2021-07-26 11:15:28
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