Şanlıurfa’da aşı teşvik çalışmaları sürüyor

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Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç Çarşısında açılan Covid19 aşı uygulama merkezi ile vatandaşlar aşılarını oldu.

Şanlıurfa Valiliği, aşılama oranının düşük olduğu Suruç’ta Covid19 aşı uygulama merkezi standı açtı. Çarşı merkezinde açılan standa özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Aşı olan vatandaşlar, herkesi aşı olmaya davet etti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, aşılama oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da aşı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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