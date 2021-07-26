Şanlıurfa'da ailesini silahla yaralayan kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'da tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesinde meydana geldi. Önceki gün tartıştığı annesi H.B., babası İ.B. ve kardeşi İ.H.B.'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan M.H.B.'nin yakalanması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla M.H.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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