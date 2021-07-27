Şanlıurfa’da Soğmatar ve Şuayip Anti Kenti keşfedilmeyi bekliyor

Şanlıurfa’da Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti ile Şuayip Peygamber'in yaşadığı düşünülen ve Efes'i andıran görüntüsüyle Şuayip Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor.

Şanlıurfa'nın tarih kokan Soğmatar ve Şuayip Antik Kenti çok sayıdaki kaya mezarları, kuyuları ve mağaralarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti ve Şuayip Peygamber'in yaşadığı düşünülen Şuayip Antik Kenti sahip olduğu tarihi yapılarla ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Kente 80 kilometre mesafedeki Eyyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesinde yer alan Soğmatar Antik Kenti, Şuayip Peygamberin Hazreti Musa ile buluştuğu yer olarak da rivayet ediliyor. İki peygamberin yaşadığı rivayet edile Soğmatar ve Şuayip antik kentleri birbirine 15 kilometre mesafede bulunuyor. Alan gezisi kapsamında antik şehirleri gezen doğaseverler ile yerli ve yabancı gazeteciler, Efes’i andıran Şuayip Antik Kenti ile Ay ve Güneş Tanrısı diye nitelendirilen taşlar üzerine yapılmış figürlere hayran kaldı. Doğaseverler herkesi antik şehirleri görmeye davet etti.

Alan gezisi kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Gazeteci Gürkan Akgüneş, “Bir alan gezisi kapsamında İstanbul’dan geldik. Buradaki ilk günümüz. Burada inanılmaz bir tarih ile karşılaştık. Soğmatar Antik Kentindeyiz. Arkamızda Ay ve Güneş Tanrısı diye nitelendirilen taşlar üzerine yapılmış figürler yer alıyor. Yine taşlar üzerinde Süryanice yazılmış yazılar bulunuyor. Türkiye’nin en güneyinde bulunan bir antik şehirdeyiz. Burada yerel motifler oldukça belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Burası aynı zamanda bir milli park alanıdır. Kaya mezarlarının olduğu oldukça tarih kokan bir alandayız. Birçok insanın gelip görmesi gereken bir yer. Daha çok macerayı seven ve tarihi sevenlerin ilgisini çekeceği yerler diye düşünüyorum” dedi.

Şanlıurfa’nın Anadolu topraklarının temel taşlarını oluşturduğunu belirten Gazeteci Harun Köksal, “Buralar gerçekten çok güzel, tarih kokan mekanlardır. Görmeyenlerin mutlaka uğraması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu topraklarının ana merkezini oluşturan ve medeniyetin temel taşlarının buradan oluştuğu noktalardayız. Şuayip ve Musa Peygamberin yaşadığı düşünülen mekanlar burası, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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