Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Şanlıurfa’da motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 43’üncü kilometresi Aşağı Bostancılar kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hamdullah Ö.’nün kullandığı 01 TR 053 plakalı motosiklet, bir yakınının taziyesine gitmek için ara yola dönüş yapmaya çalışan Mustafa K.’nın kullandığı 44 KS 283 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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