Baydilli esnafla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dilerken, esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir arya gelmeye devam ediyor. Baydilli’ye esnaf ziyaretinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de eşlik ederken, Atatürk Bulvarı ve Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde bulunan esnafları tek tek ziyaret edildi. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Baydilli ve Milletvekili Cevheri, esnafın genel talep ve sorunlarını dinleyerek not aldı. Çözümü mümkün olan taleplerin hemen çözümü için Baydilli talimat verirken, diğer sorunlar da not alınarak çözümü için çalışma başlatılacağı bildirildi. Karaköprü’ye hizmet ederken burada yaşayan vatandaşları ve esnafı da önemsediklerini kaydeden Baydilli, esnaf ziyaretleriyle ilçedeki hizmet ve çalışmalarla ilgili bir nevi istişare ettiklerini kaydetti.

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