Parmakları demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesinde meydana geldi. Evinin dış kapısına parmakları sıkışan Meryem T.'nin yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası Meryem T.'nin sıkışan parmakları, kapı arasından kurtarıldı. Meryem T., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.