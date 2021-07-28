Halfeti kırsalında asfaltlı yol çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelerde başlattığı asfalt çalışmasını sürdürüyor. Halfeti kırsalında alt yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının da asfalt serimi için uygun olmasını fırsat bilerek ilçelerde başlattığı asfalt atağını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler ve program dâhilinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin bu sefer ki adresi Şanlıurfa’nın “Saklı Cennet” diye bilinen Halfeti ilçesi oldu. İlçe kırsal mahalleleri daha önce yürütülen çalışmalarla yolları asfalta hazır hale getiren ekipler alt yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturdu. Kınık, Günece ve Gürküyu mahallelerinde ve çevresindeki yollarda sathi kaplama asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ekipler, mahalle muhtarları ve vatandaşların da takdirini topladı. Mahallelerinde yol yapım, genişletme ve asfalt çalışmalarının yapılmasından ötürü emeği geçen herkese teşekkür eden mahalle muhtarları yollarının kışın çamurdan yazın ise tozdan arındırıldığını belirterek vatandaşların bu yolları artık daha rahat kullanabileceklerini belirttiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla plan ve program dâhilinde asfaltsız köy yolu kalmayacak şekilde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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