Siverek’te aşı kampanyasına hız verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Kaymakamlığına vekâletten atanan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, başkanlığında okul müdürleriyle 'korona virüs aşısının önemi' konulu toplantı gerçekleştirdi.

Korona virüs aşısında Türkiye ortalamasının çok altında bulunan Şanlıurfa ve ilçelerinde, aşı oranını yükseltmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz gün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin aşı olan gençler arasında her hafta noter huzurunda yapılacak çekilişle gençlere çeşitli hediyeler verileceğini açıklamasından sonra, Siverek’te de çalışmalara hız verildi.

İlçe Kaymakamlığına vekâletten atanan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, ilçede görev yapan gazeteciler, kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yaptığı toplantı sonrasında, bugün de ilçe merkezi ve kırsal mahalle okullarında görev yapan okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Siverek Mehmetçik İlkokulu Toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Akın, okul idarecilerinden velilerin aşı konusunda bilgilendirilmesini istedi. ‘Aşı konusunda yanlış önyargıların bulunduğunu ve birçok insanın buna inandığını aktaran Akın, aşının zarar vermediğini, tam tersine aşı olan insanın daha sağlıklı ve güvende olacağı konusunda bilimsel verilerle velilerin bilgilendirilmesi gerektiğini’ söyledi

Akın, “İlçemizde son bir ay içerisinde vaka sayısında 15 kat yükseliş yaşandı ve maalesef ilçemizde aşı olma oranı Türkiye ortalamasının altında, bundan dolayı hepimiz el ele vererek bu oranı yükseltmeliyiz. Önümüzde ki günlerde sağlıklı bir eğitim ve öğretimin yapılmasını istiyorsak, herkesi aşıya davet etmeli ve herkesin aşı olmasını sağlamalıyız, bu hastalık ancak aşı ile kontrol altına alınır” diye konuştu

Yaklaşık 40 dakika süren toplantı, soru cevap ve önerilerin yapılması sonrasında son buldu.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, ilçe Şube Müdürleri, Siverek İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen ve merkez ile kırsal okullarda görevli müdürler hazır bulundu.

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