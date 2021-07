Aşı oldular, bisiklet, tablet, burs ve gezi kazandılar Şanlıurfa’da aşı kampanyasında talihliler belirlendi

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında noter huzurunda çekilen kura ile 6 bin 424 genç arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından gençlere yönelik başlatılan aşı kampanyası kapsamında valilik konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gençleri aşıya teşvik etmek ve vaka sayılarını en aza indirmek için başlatılan kampanyada, 6 bin 424 genç arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi. Düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın salgın sürecinde çok ciddi sorun yaşamayan illerin başında geldiğini ancak aşı sürecinde ise son sırada yer aldığını söyledi. Salgını yenmenin yegane yolunun aşı olduğunu belirten Vali Erin, herkesi aşı olmaya davet etti. Erin, “Şanlıurfa genç nüfusa sahip olan bir ildir. Sadece 1825 yaş aralığında 500 bin gencimiz var. Bunların bu hastalıktan korunması, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi ve daha da önemlisi can kayıplarının azaltılması amacıyla gençlerimizin sorumlu davranacağına inanıyoruz. Gençlerde aşı bilinci oluşturmak ve onların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla hediye kampanyasını başlattık. Valiliğimizin noter huzurunda bundan sonraki haftalarda tekrar edilecek çekilişlerle gençlerimize bir taraftan tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan sağlıklı yaşamın temel unsurlarından olan bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da üniversitede okuyan gençlerimize yönelik burs tedariki gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarihi, kültür ve turizm merkezi olan Halfeti’mizde talihlilerimizi bir gün misafir edeceğiz ve tekne turunu da kapsayan bir geziyi gençlerimize hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ise kentte son haftalarda hasta sayısında artış yaşandığına söyledi. Gülüm, açıklamasının devamında, “Aldığımız tedbirlerle şu anki sayı, sağlık hizmetlerimizi etkileyecek durumda değil ama sayıların artışını şu an için engelleyemiyoruz. Bu tür salgınlarda hasta sayısı artışlarında hızını kesecek olan aşı oranlarımızdır. Maalesef Şanlıurfa salgın boyunca gösterdiği mavi rengi aşılamada gösteremedi. Bunu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil çünkü Şanlıurfa'ya yakışan bir tablo değil. Bu tür olaylarda ülke aşılamada yüzde 70'i bulsa dahi bir şehir eğer bu rakamın altında ise salgında en ağır faturayı bu şehirler ödüyor. Şanlıurfa'da şu anda böyle bir aday, bundan endişe diyoruz, korkuyoruz. Büyük bir sağlık ordusuyla aşılama çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle şehir merkezinde daha önceden belirlediğimiz bölgelerde sağladığımız iletişimlerle, mahalle içerisinde anonslarla aşılamalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından ilk olarak aşılamada başarı gösteren sağlık çalışanlarına başarı belgeleri takdim edildi. Daha sonra Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri, ilk kura çekilişini gerçekleştirdi. Yapılan çekilişte 6 bin 424 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi. Çekilişlerin 1825 yaş aralığındaki gençleri kapsadığı ve her hafta tekrarlanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.