Vali Erin kick boks şampiyonlarını ödüllendirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kick Boks şampiyonları Emrah Yaşar, Fatma Nursev Akaltun ve babası Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun’u makamında kabul ederek, başarılarından dolayı ödüllendirdi.

1521 Haziran 2021 tarihlerinde Özbekistan’da yapılan Uluslararası Kick Boks Şampiyonasında 65 kilogramda şampiyon olan Fatma Nursev Akaltun ile 81 kilogramda rakiplerini yenerek şampiyon olan Emrah Yaşar, başarılarını tüm Şanlıurfalılar ve Türkiye ile paylaşmak amacıyla Vali Abdullah Erin’i ziyaret ettiler. Milli Takım Kick Boks Antrenörlerinden Murat Akaltun ile birlikte şampiyon sporcuları makamında kabul eden Vali Erin, gençlerin spor alanında elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirterek, genç sporcuları tebrik etti. Milli takım antrenörü Murat Akaltun’a da gençleri spora teşvik etmesi ve başarıları için gösterdiği üstün gayretinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, genç sporculara çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Vali Erin’e kick boks eldiveni hediye ederek hatıra fotoğrafı çektiren sporcular da hedeflerinin Şanlıurfa’ya dünya şampiyonluğu kazandırmak olduğunu belirterek Vali Erin’e teşekkür ettiler.

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