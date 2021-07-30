Şanlıurfa’da her gün 706 aileye sıcak yemek dağıtılıyor

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi, bünyesinde hizmet veren aşevinden 706 aileye yılın 12 ayı sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik hizmetiyle gönüllere dokunmaya devam ediyor. “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdüren sosyal yardım işleri müdürlüğü, 706 hanede 3 bin 248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Haliliye Belediyesine bağlı aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurarak, ailelerin evlerine teslim ediyor. Haliliye Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek ihtiyacı kapılarına kadar götürülen aileler, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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