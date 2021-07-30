Karaköprü’de kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kadınlara doğru ve sağlıkla beslenme ile spor eğitimi verildi.

Karaköprü Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için kadınlara sağlıklı beslenme ve spor eğitimi verildi. Uzman eğitmenler tarafından Karaköprü Belediyesi Nikah ve Konferans salonunda düzenlenen seminerde, usta öğretici ve kursiyerlere doğru ve sağlıkla beslenmenin önemi anlatıldı. Uzman eğitmenlerin verdiği eğitimde, vücut direncinin güçlü tutulması, mevsimine uygun olan sebze ve meyve tüketilmesi ve günde en az 2 litre su tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Spor Uzmanı Antrenör Bahar Çakan, “Kadınlarımıza beslenme ve sporun önemini anlattık. Hastalıklara karşı vücut direncini yüksek tutmamız gerekiyor. Özelikle çok fazla insanımızda görünen obezite konusunda kadınlarımıza gerekli bilgiler verdik. Yaptığımız bu eğitimlerin yararlı olduğunu düşünüyorum. Katılım gösteren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Beslenme ve Spor Danışmanları Zeliha Kara, Sümeyra Küpeli ve Sabiha Kara eğitime katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

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