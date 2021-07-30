Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'da panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. C.B. idaresindeki BCB 563 yabancı plakalı panelvan aynı istikamette seyreden A.A. yönetimindeki 27 FN 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile Yusuf Baran Toprak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyyübiye'de talepler sahada dinleniyor
YEREL HABERLER Eyyübiye'de talepler sahada dinleniyor
Karaköprü’de kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Karaköprü’de kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi ...
Baba oğlunu bıçakladı
YEREL HABERLER Baba oğlunu bıçakladı
Şanlıurfalı milli sporcu Abdulsamet Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı milli sporcu Abdulsamet Türkiye ikincisi ...
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu TOKİ’den Şanlıurfa’da yatırım fırsatı
YEREL HABERLER TOKİ, Şanlıurfa’da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık ...
Şanlıurfa’da her gün 706 aileye sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da her gün 706 aileye sıcak yemek ...
Vali Erin kick boks şampiyonlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Erin kick boks şampiyonlarını ödüllendirdi
Çocuğun aracın altında kalmaktan kurtulduğu an kamerada
YEREL HABERLER Çocuğun aracın altında kalmaktan kurtulduğu an ...
Karaköprü'de yüzme havuzu hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü'de yüzme havuzu hizmete açılıyor
Buluntu Hoca Bulvarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Buluntu Hoca Bulvarında son aşamaya gelindi
Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu Topla oynayan çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ...
Refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp malzemelerini çaldılar
YEREL HABERLER Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp ...
Aşı oldular, bisiklet, tablet, burs ve gezi kazandılar Şanlıurfa’da aşı kampanyasında talihliler belirlendi
YEREL HABERLER Aşı oldular, bisiklet, tablet, burs ve gezi ...
Halk otobüslerinde fenalaşan yolcuları hastaneye şoförler yetiştirdi
YEREL HABERLER Halk otobüslerinde fenalaşan yolcuları hastaneye ...
Karaköprü’de parke çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de parke çalışmaları devam ediyor
Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Haliliye’de yapılandırma fırsatı devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yapılandırma fırsatı devam ediyor
Şanlıurfa´da avukat ve kardeşini öldüren firari şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da avukat ve kardeşini öldüren firari ...
Siverek’te aşı kampanyasına hız verildi
YEREL HABERLER Siverek’te aşı kampanyasına hız verildi
Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü ...
Manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Halfeti kırsalında asfaltlı yol çalışması
YEREL HABERLER Halfeti kırsalında asfaltlı yol çalışması
Şanlıurfa’da 380 fırına denetim
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 380 fırına denetim