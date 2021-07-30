Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

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Şanlıurfa'da panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. C.B. idaresindeki BCB 563 yabancı plakalı panelvan aynı istikamette seyreden A.A. yönetimindeki 27 FN 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile Yusuf Baran Toprak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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