Şanlıurfa’da sıcak hava bunalttı Sıcaktan bunalan vatandaşlar kıyafetlerini çıkarttı

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Şanlıurfa’da artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak havadan kaçan vatandaşlar kıyafetlerini çıkartarak park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Hafta başından bu yana hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa’da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, sıcak hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlerken hayvanlar da gölgelik alanları tercih etti. Parklarda serinleyen sıcak hava nedeniyle çok sayıda su tükettiklerini belirten vatandaşlar sabahtan akşama kadar zamanı gölge alanlarda geçirdiklerini söyledi.

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