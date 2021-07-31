Şanlıurfa’da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu

Şanlıurfa Dergâh Camii’nde, 28 yıl önce Şırnak Uludere’de vatani görevini yaptığı sırada terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit edilen Piyade Er Mahmut Teke’nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle, tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi okutulan mevlidi şerife, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlit, yapılan dualar ve Cuma namazının ardından Vali Erin ve beraberindekiler, cami çıkışında vatandaşlara ikramlık dağıttı.

Cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, Balıklıgöl Platosunda kurulan mobil aşı istasyonunu da ziyaret etti. Burada bulunan vatandaşlara, koronavirüs salgını karşısında korunmanın et etkili yönteminin aşı olduğunu hatırlatan Vali Erin, gençleri aşı olmaya davet ederek, görev başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

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