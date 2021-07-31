Yalçınkaya esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Semt pazarı ve sanayi esnafını ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçenin çehresini değiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Dün Sanayi Sitesinde kılınan Cuma Namazının ardından sanayi esnafını ziyaret eden Yalçınkaya, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Esnafa çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Yalçınkaya esnafın önemine dikkat çekerek, “Akçakale esnafı ilçenin her şeyi. Burayı ayakta turan esnaftır. Bizim çok değerliler. Ben de esnafımızın değerini biliyorum. Daha çok iş yapmaları, daha çok kazanmaları, Akçakale’ye hizmet etmeleri için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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