Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada Şanlıurfa'da otomobil bagajında insan taşımacılığı kamerada

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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da otomobil bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Bozova yolunun Mehmetçik Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde iddiaya göre yer kalmayınca 2 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu.

İki çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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