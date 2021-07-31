Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında alev aldı Facianın eşiğinden dönüldü

Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonundaki bir otomobilin motor kısmı yakıt dolumu esnasında bir anda alev aldı. Yangının çıktığı anlar ve vatandaşların yangına müdahale etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa’nın girişinde bulunan bir petrol istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, Abide Kavşağı'nda bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Halil L. 64 KY 581 plakalı otomobiline yakıt dolumu yapmak istedi. Görevli, yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören araç sahibi ve görevliler ilk anda ne yapacaklarını şaşırdı. Daha sonra yakıt dolumu yapmayı bırakan durmayı görevliler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar da istasyona ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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