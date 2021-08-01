Bozova’da mezarlıkların bakımı yapıldı

Bozova Belediyesi ilçedeki Asri Mezarlıkta temizlik bakım yaptı.

Bozova Belediyesi kent merkezinde bulunan asri aile mezarlığında bakım ve temizlik yaptı. Belediye Başkanı Suphi Aksoy da çalışmaları yerinde inceleyerek mezarlık içerisindeki ağaçları suladı. Personelle birlikte mezarlıkta temizlik de yapan Başkan Aksoy, “Bozova Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışıyoruz. Bugün Bozova ilçe merkezinde bulunan asri aile mezarlığındaki tüm ağaçlar başta olmak üzere mezarlıklar sulandı. Sulama işinde bulunan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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