En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Direkteki arızayı gidermek isteyen Ahmet El Hassan, bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.