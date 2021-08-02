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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de yeni yollar ilçeye kazandırılıyor

İHA

Haliliye'de yeni yollar ilçeye kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi, başlattığı yol açma çalışmalarıyla son iki ayda 2 mahallede 5 yeni yolu ilçeye kazandırarak, üst yapı çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçede yol ağını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalarda yapılaşmanın henüz olmadığı veya yapılaşmanın yeni geliştiği bölgelerde de yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, bu yollar için de üst yapı çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunuyor. Yapılaşma alanlarında son iki aylık süreçte İmam Bakır ve Dağeteği mahallelerinde 5 yeni yolu Haliliye’ye kazandıran ekipler, ihtiyaç dahilinde açılan yollarda ilk önce stabilize çalışması, sonrasında ise asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, program dahilinde mahalle mahalle çalışmaların devam ettiği de ifade edildi.

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