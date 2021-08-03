Feyyaz Soylu, şehitlerin kabirlerini süs bitkileriyle donattı

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Şehit ailelerinin manevi değerlerine sahip çıkan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, şehit kabirlerini tek tek gezerek rengarenk süs bitkileriyle donattı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, şehit kabirlerini şehitlere yaraşır hale getirmek için çalışma başlattı. Şehit aileleriyle birlikte ilçe mezarlığında yer alan şehit kabirlerini tek tek gezen Soylu, belediye serasında yetiştirilen çeşitli süs bitkilerini şehitlerin kabirlerine kendi elleriyle ekti. Rengarenk süs bitkileriyle donatılan şehit kabirlerinde Kuranı kerim okundu, dualar edildi.

Gerçekleştirilen çalışmalara Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra tüm şehit aileleri ve yakınları katıldı.

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