Haliliye’de kadınlar okuma öğreniyor, çocukları kreşte eğitim alıyor

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kırmızı Kurdele” projesi kapsamında yeni dönemde 51 kadının eğitim gördüğü okuma yazma kursları, kadınların sosyal ve günlük hayatına katkı sunuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Süleymaniye, Ahmet Yesevi ve Sırrın Millet Evi'nde “Kırmızı Kurdele” projesi kapsamında okuma yazma eğitimleri devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli yürütülen okuma yazma kurslarının açılan yeni döneminde 51 kadın eğitim görüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından devam eden kurslarda, başarılı olan kadınlar ise sertifika almaya hak kazanıyor.

Kadınların eğitim gördüğü merkezlerde çocuklar da güvenli ortamda bir yandan eğitim görürken, diğer yandan da eğlenceli anlar yaşıyor. Kurslara katılan kadınlar ise hayallerine kavuşmanın yaşattığı mutluluğu anlatarak, kendilerine imkan tanıyan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini ilettiler.

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